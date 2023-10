CALCIO SCOMMESSE, CASALE È IL NUOVO NOME – Nuovo capitolo nella vicenda delle scommesse illecite.

Secondo il sito Dillinger News di Fabrizio Corona, il quinto giocatore incluso nella lista dei colpevoli è Nicolò Casale.

Stando a quanto riportato dall’ex paparazzo, il difensore della Lazio avrebbe partecipato a scommesse illegali. A certificare l’illecito è un video mostrato da Corona a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, in cui si vedono tre giocatori che parlano delle proprie scommesse mentre palleggiano in allenamento. Tra le voci distinguibili, ci sarebbe proprio quella di Nicolò Casale.

Dura la replica di Guido Furgiuele, avvocato del giocatore biancoceleste, il quale ha negato ogni accusa rivolta al suo assistito sostenendo che Casale non centri nulla con il mondo delle scommesse. Inoltre, l’avvocato ha dichiarato di voler procedere per vie legali, denunciando Fabrizio Corona per calunnia e diffamazione nei confronti del difensore laziale.

Queste le parole di Furgiuele:

“Nicolò Casale non ha mai scommesso s’una competizione sportiva ed ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno sportivo. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio. Attesa la sua totale estraneità all’indagine ed ai fatti a cui si riferisce e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori ed i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità”.

La Procura federale della FIGC ha specificato che, al momento, Casale non è nella lista degli indagati. Nel registro sono iscritti Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli (squalificato per 7 mesi) e Sandro Tonali.

