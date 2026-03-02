Calafiori sogna la Roma: “Tornare? Sarebbe speciale”

Il desiderio di un ritorno

Certe storie restano in sospeso. Riccardo Calafiori, oggi difensore dell’Arsenal, non ha nascosto il desiderio di tornare un giorno alla Roma. “Le carriere non si possono programmare, ma immagino un ritorno”, ha spiegato il nazionale azzurro. Parole che accendono la fantasia dei tifosi giallorossi.

Il classe 2002 ha definito la sua esperienza nella Capitale “incompleta”. L’inizio promettente, il gol all’esordio e la possibilità di trovare spazio avevano fatto intravedere un percorso diverso. Poi il prestito e la cessione definitiva. “Le cose non sono andate come speravo”, ha ammesso a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. E nel suo racconto c’è anche un dettaglio emotivo: “Festeggiare sotto la Curva Sud è qualcosa che mi porto dentro”.

La crescita in Premier League

Dopo l’esplosione con il Bologna, nell’estate 2024 Calafiori si è trasferito all’Arsenal per 45 milioni di euro, firmando fino al 2029. In Premier League ha collezionato 20 presenze stagionali, con un gol e due assist, confermando personalità e duttilità.

Con 12 presenze nella Nazionale italiana, il suo valore è in costante ascesa: secondo Transfermarkt è stimato 50 milioni di euro. A marzo 2025, dall’Inghilterra filtrava una richiesta tra i 75 e gli 80 milioni per lasciarlo partire.

Oggi il ritorno alla Roma è solo un’ipotesi romantica. Ma nel calcio, si sa, le storie lasciate a metà trovano spesso il modo di ricomporsi.