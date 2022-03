Calabria sul futuro – Davide Calabria, terzino del Milan, è intervenuto del corso dell’evento “Amici dei Bambini” facendo chiarezza in merito al suo futuro. Nonostante le parole pronunciate del classe 96 non siano state moltissime hanno comunque lasciato il segno e, cosa più importante, hanno lanciato un messaggio forte e chiaro: Calabria ha in testa solo il Milan.

Calabria sul futuro – Queste le sue dichiarazioni:

“Penso che ci siano tanti tipi di talento, bisogna coltivare la voglia di giocare, di divertirsi tutti i giorni con passione. Balotelli? No comment. Secondo me Messi è il giocatore più forte della storia, non penso si possa paragonare con nessun altro. Resto al Milan? Certo, non ho nessun problema di contratto”.

