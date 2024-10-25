Calabria, rinnovo lontano; Marsiglia e Gala premono, il Milan…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 25 Ottobre 2024 · Aggiornato il 26 Ottobre 2024

Mercato Milan: il rinnovo di Calabria appare lontanissimo; Marsiglia e Galatasaray tentano il colpo a zero, mentre Jimenez scalpita…

CALABRIA MILAN RINNOVO MARSIGLIA – Un capitano a costo zero, che dovrebbe vivere gli ultimi mesi a Milanello da separato in casa. Appare quanto mai prossima alla realizzazione l’interruzione del rapporto tra Calabria e il Milan, società con la quale ha condiviso tutta la carriera calcistica e con scadenza fissata al 30 giugno 2025. Al momento, stando a quanto confermato da calciomercato.com, il numero 2 e il Diavolo non sono mai stati così lontani, complici anche l’oneroso investimento della dirigenza sul nuovo titolare della fascia scelto da Fonseca, Emerson Royal, e un infortunio muscolare che sta trattenendo ai box lo stesso classe 1996 da più di un mese. Le trattative per l’estensione contrattuale del terzino sarebbero totalmente bloccate, con Marsiglia e Galatasaray pronte a sparare il colpo a zero, a giugno.

In alternativa, a fronte di un indennizzo economico stimato in tre o quattro milioni di euro, le due società potrebbero dare vita all’asta per aggiudicarsi il cartellino di un capitano mai così distante da Milanello. Nel caso in cui i rossoneri dovessero realmente separarsi da Calabria, il board meneghino avrebbe già individuato il naturale sostituto in Alex Jimenez, laterale iberico acquistato in estate a titolo definitivo dal Real Madrid e attualmente impegnato con Milan Futuro, il progetto seconda squadra avviato dal Milan in estate.

Il classe 2005, che ha già avuto modo di esordire in Prima Squadra, agli ordini di Pioli, per far fronte all’emergenza difensiva della passata stagione, potrebbe scalare velocemente le gerarchie e insidiare il posto dello stesso Royal nel pacchetto arretrato a disposizione di Fonseca, nel quale il brasiliano sta assumendo sempre più importanza. Il Diavolo guarderebbe già oltre Calabria, dunque: un capitano che abbandonerebbe la nave dopo un’intera carriera trascorsa a Milanello.