Calabria, dente avvelenato: “Milan, alcune cose spiacevoli…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 11 Febbraio 2025 · Aggiornato il 11 Febbraio 2025

Davide Calabria, ex capitano e numero 2 del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’addio ai colori rossoneri; su Conceicao…

CALABRIA MILAN – Davide Calabria passa oltre mettendo da parte l’ultimo periodo molto controverso vissuto al Milan, in particolare, nel momento in cui Sergio Conceicao è subentrato a Paulo Fonseca, tecnico che aveva concesso minutaggio all’ex numero 2 in concomitanza con l’acquisto di Emerson Royal, in estate. L’ex capitano parla, anche, da ex rossonero ferito (nel corso conferenza stampa di presentazione al Bologna), per il modo in cui si è interrotta una storia lunga diciotto anni, a partire dai pulcini.

Calabria dimentica il Milan: è già il passato

Dopo aver scalato tutte le varie selezioni, Calabria era diventato perno della squadra, ma il suo addio a Milanello sembrava cosa certa già da qualche mese, complice anche un rinnovo di contratto del patto col Diavolo in scadenza al 30 giugno 2025 mai rinnovato. Uno screzio con l’attuale tecnico portoghese, poi, avvenuto al triplice fischio della gara con Parma, ha rappresentato la classica goccia capace di far traboccare il vaso di un rapporto, ormai, giunto ai minimi termini. Ecco un estratto delle dichiarazioni di Calabria:

“Conceicao? Preferisco evitare di parlarne. Non voglio tornare su quello che è successo: lo tengo per me. Posso solamente dire che non vedo l’ora di affrontare il Milan nel recupero di Serie A: si tratta di una novità che accoglierò in maniera positiva. Sarà piacevole incontrare i miei ex compagni e sfidarli sul campo. In generale, l’addio a Milanello ha suscitato grande tristezza, ma doveva andare così. Penso sia stata una scelta maturata nel corso dei giorni; è stata la più logica per tutti. Adesso, però, voglio passare oltre dimenticando il passato e con lo sguardo rivolto al futuro qui, a Bologna. Ho trovato un ottimo ambiente nel quale potrò esprimermi al meglio e mettere a disposizione della squadra la mia esperienza. Ho scelto questa piazza per il grande potenziale e per la realtà che è”, ha chiosato Calabria.