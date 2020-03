Cagliari Zenga, ufficiale: l’ex giocatore è il nuovo tecnico rossoblu

CAGLIARI ZENGA – La notizia era già nell’aria, ma prima è arrivata l’ufficialità: Walter Zenga è il nuovo tecnico del Cagliari. L’ex allenatore del Venezia prende il posto di Maran.

Questo il comunicato del club sardo: “Il Cagliari Calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Zenga: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2021.

Nato a Milano, il 28 aprile 1960, da calciatore è stato per tre volte miglior portiere del mondo (1989, 1990 e 1991); ha vinto uno scudetto, due Coppa Uefa, protagonista in Nazionale con cui ha totalizzato 58 presenze.

La sua lunga carriera da allenatore inizia negli Stati Uniti nel 1998-99 alla guida del New England Revolutions. Dopo una parentesi al Breda, si trasferisce in Romania: prima allena il National Bucarest, poi lo Steaua, che conduce alla conquista del campionato 2004-05. Nel 2005-06 il passaggio alla Stella Rossa di Belgrado: una stagione trionfale in cui vince il double campionato-coppa. Prosegue la carriera ancora all’estero: in Turchia al Gaziantepspor; negli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Ain, e poi nuovamente in Romania, alla guida della Dinamo Bucarest.

CAGLIARI ZENGA – La prima panchina di Serie A arriva nell’aprile 2008, al Catania: subentrato a campionato in corso ottiene la salvezza. Concede il bis nella stagione seguente: i catenesi conquistano la permanenza nella massima serie senza patemi, mostrando un gioco piacevole e divertente. Dopo l’esperienza al Palermo, il ritorno in Medio Oriente, dove Zenga guida in successione Al-Nassr di Riad, Al-Nasr di Dubai Emirati Arabi Uniti e Al-Jazeera.

Nel 2015 il rientro in Italia, alla Sampdoria, per poi assumere la responsabilità tecnica dell’Al-Shaab (Emirati Arabi Uniti) e quindi del Wolverhampton, formazione di Seconda Divisione inglese. Le sue più recenti esperienze da tecnico lo hanno portato al Crotone in A e al Venezia.

Ad affiancare Zenga in qualità di vice allenatore ci sarà Max Canzi. Milanese, nato il 4 luglio 1966, allenatore professionista, nello staff tecnico di Mario Beretta a Lecce e Torino, suo vice allenatore nelle esperienze con Paok Salonicco, Brescia, Cesena, Siena e Latina. Dall’estate 2015 alla guida della Primavera rossoblù, ha contribuito alla crescita umana e professionale di tanti giovani calciatori, arrivati poi a giocare tra i professionisti. Con lui la Primavera ha raggiunto i play-off (stagione 2015-16), conquistato la promozione nel massimo campionato di categoria. In questa stagione è attualmente seconda in classifica.

Zenga e Canzi saranno al lavoro con la squadra da domani mattina al Centro sportivo di Assemini: ai due mister un caloroso in bocca al lupo“.