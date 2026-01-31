Cagliari-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

La 23ª giornata di Serie A si chiude sabato sera con Cagliari-Verona, sfida delicata per la corsa alla salvezza. All’Unipol Domus i punti pesano e i dettagli contano. Le due squadre arrivano all’appuntamento con umori diversi ma con la stessa urgenza di continuità.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

In casa Cagliari, Pisacane valuta di confermare l’undici che ha espugnato il Franchi. In attacco spazio a Esposito e Kilicsoy, coppia che ha dato segnali incoraggianti. In mezzo al campo fiducia a Mazzitelli e Adopo, ai lati di Gaetano, chiamato a legare gioco e inserimenti. Sulle corsie agiranno Palestra e Obert, mentre in difesa è pronto Zè Pedro, favorito su Zappa. La scelta va nella direzione della solidità, senza rinunciare alla verticalità.

Nel Verona Zanetti recupera in extremis Mosquera, Valentini e Frese, ma deve fare i conti con le assenze di Akpa-Akpro, Bella-Kotchap, Suslov e Belghali. In porta possibile conferma per Perilli, in vantaggio su Montipò. Davanti a lui difesa con Ebosse e Slotsager ai lati di Nelsson. In mediana Niasse insidia Serdar, mentre tra i convocati figura anche il nuovo acquisto Lovric. In attacco spazio alla coppia Sarr-Orban.

Dove vedere Cagliari-Verona in tv

Cagliari-Verona, valida per la 23ª giornata di Serie A Enilive, si gioca sabato 31 gennaio alle 20.45. Diretta su DAZN, Sky e NOW, con streaming disponibile sulle rispettive piattaforme.