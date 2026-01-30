Cagliari-Verona, Pisacane: “Stiamo in campana e sul percorso, avversario ferito che vuole dare segnali di vitalità”

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Cagliari contro l’Hellas Verona, posticipo del sabato valido per la ventitreesima di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni principali:

“In settimana ho percepito attenzione, voglia i migliorare e consapevolezza, arriva una partita pesante, penso che la squadra sia in campana, questo è uno scontro diretto vero rispetto alla passata (con la Fiorentina). Vedo una squadra convinta, sono concentrato sul percorso, c’è un concetto che va portato avanti, la metodologia: c’erano altre richieste, la squadra lavorava in modo diverso e oggi questa si vede, chiara, precisa, indipendentemente ad chi scende in campo“.

Che partita attendersi: “Arriva una squadra ferita che vuole dare segnali di vitalità, non dobbiamo pensare che i due successi ci abbiano spostato di una virgola la nostra strada e come percorrerla. Si svolerà sulle seconde palle, sui duelli e dobbiamo ragionare come se nelle ultime due partite avessimo fatto un punticino“.

Undici punti di differenza tra le due squadre e la conferma dei titolari: “E’ probabile che chi gioca e ha fatto bene parta avvantaggiato; si lavora per avere una classifica migliore, mi aspetto di vedere tutta Cagliari che ci spinge, può essere il dodicesimo uomo e dobbiamo essere un tutt’uno“.

Le parole di Fabregas su Pisacane: “Sta facendo benissimo, si pensa che il Como sia stato allestito per quei vertici, vincere non è mai facile, felice di come si sia espresso nei miei confronti e di altri colleghi“.

CAGLIARI-VERONA, PISACANE IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Su Dossena: “Mette benzina nel motore, ci può dare una grandissima mano e mi auguro di vederlo presto“.

Su Sebastiano Esposito: ” Con la Juventus doveva essere francobollato a Fagioli, la strategia poi nel lungo ha pagato; ha bisogno di libertà, spazi, poi dipende da come ti vengono apprendere“.

L’acquisto di Albarracín: “Ha qualità in spazi stretti, frequenza di passo, vede la porta, stiamo aspettando il transfert“.

Il difensore olandese Raterink: “Una scelta in prospettiva, ha qualità importanti dalla metà campo in su, mi ha colpito la mentalità, ha fame, parla di questo voler migliorarsi ora dopo ora“.

Su Kilicsoy: “Come Palestra, ha potenziale inespresso, un talento, è del 2005, in Turchia ha fatto faville ma il calcio italiano è complicato. Ha feeling con i compagni, è un piacere vedere quello che prova e pensa di fare. Alternative? Siamo vigili sul mercato“.

Pisacane conclude: “Penso di avere un ventaglio buono a centrocampo, a seconda dell’assetto abbiamo alternative valide, mi auguro stiano tutti bene, abbiamo fatto buone prestazioni anche rinunciando a dei giocatori, vorrei vedere dove ci possiamo spingere”.

Qui il video della conferenza pubblicata sui canali ufficiali del club rossoblù.