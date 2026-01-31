Cagliari-Verona, pesante 4-0: i rossoblù volano, l’Hellas affonda

Grande balzo in classifica del Cagliari che alla Unipol Domus vince contro l’Hellas Verona nel posticipo del sabato valido per la ventitreesima giornata di Serie A: scontro diretto sotto la pioggia con importanti punti salvezza in palio e le due squadre in momenti completamente diversi con i rossoblù forti delle due vittorie contro Juventus e Fiorentina mentre i gialloblù, ultimi in classifica insieme al Pisa, due punti nelle ultime sette gare.

Le sconfitte di Pisa e Fiorentina si rivelano una opportunità per entrambe e ne approfitta il Cagliari che chiude la gara nel primo tempo con le reti di Mazzitelli e Kilicsoy.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Nella ripresa, l’espulsione di Sarr complica ulteriormente la strada già in salita dell’Hellas che avrà un’ennesima occasione venerdì nella sfida al Bentegodi contro il Pisa. All’84’, la terza rete è opera di Sulemana e il 4-0 finale di Idrissi, in gol anche all’andata.

I tre punti significano +11 sulla Fiorentina terz’ultima: nella prossimo turno, il Cagliari andrà a Roma per sfidare i giallorossi.

CAGLIARI-VERONA, IL TABELLINO

CAGLIARI: Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert (79′ Idrissi); Palestra, Adopo, Mazzitelli (66′ Sulemana), Gaetano; Sebastiano Esposito (86′ Pavoletti), Kiliçsoy (66′ Borrelli)

Allenatore: Fabio Pisacane

Ti potrebbe interessare Cagliari-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv Cagliari Calcio News 24/7

HELLAS VERONA: Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (58′ Mosquera), Bernede (57′ Al-Musrati), Gagliardini (29′ Lovric, 82′ Niasse), Harroui (dal 57′ Serdar), Frese; Orban, Sarr

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo