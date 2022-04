CAGLIARI-VERONA – Gara complicata per il Cagliari che contro l’Hellas Verona a caccia del record di punti in Serie A, si presenta in Sardegna con leggerezza e cinismo: nel primo tempo, veneti che colpiscono subito con Barak e poi nel momento migliore dei sardi, raddoppiano ad un secondo dall’intervallo, a segno Caprari. Rossoblù anche sfortunati con due traverse colpite.

Nella ripresa, al 57′, bella punizione di Joao Pedro che supera Montipò e accende i tifosi che a fine primo tempo, fischiavano i suoi invitandoli a mostrare gli attributi.

In attesa del derby di Genova e dei risultati delle altre dirette avversarie per la salvezza, sardi ancora quart’ultimi. Cagliari-Verona termina 2-1.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga (50′ Carboni), Lovato, Altare; Bellanova, Deiola (46′ Rog), Grassi, Marin (46′ Nandez), Dalbert; Joao Pedro, Keita (50′ Pavoletti)

A disposizione: Baselli, Ceppitelli, Lykogiannis, Pereiro, Radunovic, Strootman, Walukiewicz, Zappa

Allenatore: Walter Mazzarri

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Casale, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Bessa, Boseggia, Cancellieri, Chiesa, Frabotta, Günter, Lasagna, Lazovic, Praszelik, Retsos, Sutalo, Veloso

Allenatore: Igor Tudor

Ammoniti: Tameze, Barak, Hongla (VER); Pavoletti (CAG)

Arbitro: Daniele Orsato

