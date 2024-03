CAGLIARI-VERONA BARONI –

Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona ha parlato a due giorni dalla trasferta contro il Cagliari. Le dichiarazioni in vista dello scontro diretto in Sardegna:

“Le Nazionali porta via tante energie fisiche e mentali ma sono rimasto con un gruppo che ha lavorato forte, bene per preparare una partita complicata, difficile, un campo solitamente ostico e sarà dura ma ci siamo preparati“.

Il mister Ranieri e il Cagliari: “E’ stato anche un mio allenatore, si può solo imparare da uno come lui e avevo già capito a Napoli la sua preparazione e qualità professionali e umane. Siamo due squadre che stiamo lottando e ci siamo, siamo lì per tenere duro fino alla fine. Grandissimo rispetto, servirà una partita anche dal punto di vista attentivo di grande livello“.

Il lavoro sul 4-3-3: “E’ una soluzione che possiamo optare, preferisco partire dalle caratteristiche dei giocatori e qualcuno è normale che sia in una posizione migliore in campo, si può pensare anche in corsa“.

Baroni conclude: “Nelle ultime gare sono arrivate punti, dobbiamo essere al massimo e andare forte con entusiasmo e coraggio, senza pensare. Non mi piace il termine delle finali, sono partite da preparare bene e dare tutto. Mitrovic? In crescita, ha corsa, entusiasmo e lo considero un titolare“.

