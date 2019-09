Cagliari – Verona, 6a di campionato: così alla Sardegna Arena [LIVE]

CAGLIARI VERONA – Un Cagliari reduce da tre vittorie consecutive ospita l’Hellas Verona del mister Ivan Juric che sta impostando una squadra combattiva e propositiva, la quale cercherà di ripartire dal secondo tempo molto buono giocato contro l’Udinese.

In un primo tempo abbastanza equilibrato, a decidere è Joao Pedro che sfiorando di testa trasforma prima della mezz’ora un cross di Lucas Castro. La Lega, poi, assegna all’argentino il gol.

Nella ripresa, grande ripartenza rossoblù che per poco non vale il raddoppio: Rog chiama in casa Silvestri che devia il colpo di testa in angolo. Nell’azione successiva, primo pericolo per Olsen che para su Verre. Al 65′, errore di Pisacane che scivola, spianando la strada per il pareggio di Marco Faraoni in area. Momento positivo per gli ospiti che provano a ribaltare del tutto ma al 77′ è Simeone da ottima posizione a divorarsi il gol vittoria.

Nel finale, il Cagliari rischia in qualche circostanza ma il risultato non cambia; nel prossimo turno, l’Hellas ospiterà la Sampdoria sabato mentre gli isolani voleranno verso Roma per affrontare domenica i giallorossi.

Tabellino

Cagliari: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli , Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini (74′ Oliva), Rog (83′ Ionita), Castro (68′ Nainggolan); Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Rolando Maran

Verona: Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni (74′ Pessina); Verre (61′ Salcedo), Stepinski (88′ Pazzini)

Allenatore: Ivan Juric

Ammoniti: Stepinski, Castro, Dawidowicz

Arbitro: Volpi

