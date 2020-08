Cagliari Ufficiale Di Francesco: un biennale per l’ex Sassuolo

Cagliari Ufficiale Di Francesco. Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico pescarese ha infatti firmato un biennale con i sardi.

Questa la nota ufficiale: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022.

[…] La sua carriera da allenatore inizia a casa, in Abruzzo: prima nel Lanciano e poi a Pescara dove nel 2010, dopo aver raggiunto i play-off, conquista la promozione in Serie B. Lascerà i biancoazzurri dopo un ottimo campionato cadetto, sbarcando in Serie A alla guida del Lecce. Nel giugno 2012 inizia la lunga e proficua esperienza con il Sassuolo. Cinque stagioni che metteranno in luce Di Francesco e la sua squadra come una delle realtà più giovani, brillanti e propositive del calcio italiano: dalla storica promozione in Serie A nel 2013 alla sorprendente qualificazione all’Europa League 2016-17.

Risultati e prestazioni che gli varranno il ritorno nella Capitale. […] L’ultima esperienza in panchina è alla guida della Sampdoria nella stagione appena trascorsa. Allenatore esperto e preparato, capace di dare un’identità di gioco ben precisa alle sue squadre, Di Francesco metterà ora a disposizione del Club tutta la professionalità e le sue competenze per contribuire alla crescita del Cagliari. Benvenuto in Sardegna, Mister!“.

Cagliari Ufficiale Di Francesco. Fermo da Ottobre dello scorso anno, dopo l’esperienza “lampo” sulla panchina della Sampdoria, Di Francesco sostituirà così Walter Zenga.