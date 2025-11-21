Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
Un comunicato del Cagliari ufficializza l’intesa per arrivare alla partecipazione di minoranza con un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management mentre Tommaso Giulini continuerà a mantenere il controllo e la guida operativa della società.
Il club rossoblù sottolinea come l’operazione nasca “dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio”.
