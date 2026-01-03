Cagliari su Nicolussi Caviglia: apertura totale, si tratta col Venezia

Il Cagliari accelera sul mercato e guarda con decisione a Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista classe 2000 è aperto al trasferimento in Sardegna dopo che la Fiorentina ha comunicato l’intenzione di interrompere anticipatamente il prestito dal Venezia. Un segnale chiaro che ha rimesso in moto uno scenario rimasto finora in secondo piano.

La situazione contrattuale

Nicolussi Caviglia è arrivato alla Fiorentina nel settembre 2025, con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto condizionato fissato a 7 milioni. Un’operazione costruita su prospettive tecniche che, però, non hanno trovato continuità. In Serie A, il centrocampista ha collezionato 9 presenze e un assist, numeri che non hanno convinto il club viola a proseguire sull’accordo.

Perché il Cagliari ci crede

Il profilo piace per duttilità e visione di gioco. Cresciuto nel vivaio della Juventus, Nicolussi Caviglia cerca ora stabilità e centralità tecnica. Il Cagliari è pronto a discuterne i dettagli con il Venezia, con l’obiettivo di chiudere in tempi rapidi. Ora la palla passa alle trattative, ma la volontà del giocatore ha già indirizzato la partita.