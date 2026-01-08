Cagliari su Belahyane: sfida al Torino, spunta anche il Nizza

Un profilo giovane per rinforzare il centrocampo

Il Cagliari guarda al mercato di gennaio con l’obiettivo di aggiungere qualità e dinamismo in mezzo al campo. Tra i nomi seguiti con attenzione c’è Reda Belahyane, centrocampista marocchino classe 2004 di proprietà della Lazio. Il profilo è considerato ideale per ringiovanire il reparto e aumentare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico nella seconda parte della stagione di Serie A.

Minutaggio ridotto e possibile uscita dalla Lazio

Arrivato alla Lazio nel febbraio 2025 per una cifra vicina ai 9,5 milioni di euro, Belahyane ha trovato fin qui poco spazio. In campionato ha collezionato sette presenze, un bottino che potrebbe spingerlo a valutare una partenza per trovare continuità. In questo scenario, la dirigenza biancoceleste non chiude alla cessione, ma solo a condizioni precise.

Formula dell’operazione e concorrenza

L’ipotesi più concreta resta quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro, cifra in linea con la valutazione fatta dalla Lazio già a novembre. Sul giocatore, però, non c’è solo il Cagliari. Il Torino è stato il club più avanzato nelle ultime settimane, mentre anche l’Hellas Verona ha chiesto informazioni. Nelle ultime ore si è aggiunto l’interesse del Nizza, pronto a inserirsi con decisione.