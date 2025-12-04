Cagliari shock, stagione finita per Felici dopo la rottura del crociato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Dicembre 2025 · Aggiornato il 4 Dicembre 2025

Cagliari senza Mattia Felici fino al termine della stagione

Brutte notizie per il Cagliari e per Mattia Felici, costretto a fermarsi dopo l’infortunio al ginocchio riportato nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. Gli esami svolti in seguito alla partita hanno evidenziato la rottura del legamento crociato, un verdetto che segna in modo pesante il prosieguo della sua annata.

Il classe 2001 era entrato all’85’ di Napoli Cagliari e aveva accusato il problema nei minuti finali dei tempi regolamentari. Nonostante il dolore, aveva trovato la forza di presentarsi al dischetto nella serie dei rigori, colpendo però il palo. La diagnosi arrivata nelle ore successive ha confermato i timori dello staff medico.

Operazione imminente e tempi di recupero lunghi

Il percorso che attende Mattia Felici è già tracciato. L’esterno verrà operato a breve e avvierà poi un lungo programma di riabilitazione. Le stime parlano di almeno sei mesi di stop, un periodo che rende di fatto conclusa la sua stagione.

Per il Cagliari, impegnato nella lotta per la salvezza in Serie A, si tratta di una perdita significativa. La crescita mostrata dal giovane esterno nelle ultime settimane aveva convinto Fabio Pisacane a inserirlo con continuità nelle rotazioni offensive. Il club sardo dovrà ora trovare nuove soluzioni per sopperire alla sua assenza.

