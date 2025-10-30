Cagliari-Sassuolo, sfida salvezza: formazioni ufficiali e analisi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Ottobre 2025

Clima opposto tra Cagliari e Sassuolo

Il posticipo della nona giornata di Serie A mette di fronte Cagliari e Sassuolo, due squadre separate da un solo punto ma con stati d’animo completamente diversi. I sardi, dopo un avvio promettente con sette punti nelle prime quattro gare, hanno rallentato bruscamente, raccogliendo soltanto due punti nelle ultime quattro partite. La rimonta subita dal Verona, da 2-0 a 2-2, ha lasciato il segno.

La crescita del Sassuolo

Sul fronte opposto, la formazione di Fabio Grosso sembra in ripresa dopo un inizio complicato, segnato da tre sconfitte consecutive. Prima del ko interno contro la Roma, i neroverdi avevano ritrovato equilibrio e fiducia con tre risultati utili consecutivi, mostrando progressi soprattutto sul piano del gioco.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

Unipol Arena, teatro di una sfida delicata

La gara, trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, rappresenta un bivio per entrambe: il Cagliari deve ritrovare compattezza e concretezza sotto porta, mentre il Sassuolo punta a confermare i segnali di crescita e risalire la classifica. I punti in palio pesano già come quelli di fine stagione.

LEGGI ANCHE: