Buona prova del Cagliari che in Sardegna vince la gara contro il Sassuolo grazie alla rete di Alessandro Deiola e potrà preparare con più serenità lo scontro diretto contro il Genoa nel prossimo turno. Dopo cinque sconfitte consecutive, ecco il commento del mister Walter Mazzarri ai microfoni Sky Sport:

“Complimenti ai meravigliosi tifosi, un clima bellissimo e spero vengano in tanti a Genova perché bisogna andare a fare una grande partita e sperare di fare risultato. C’era tanta voglia di far gol, a volte precipitosi e mi fa pensare che devo dare serenità. Ancora non si è fatto niente, pensiamo al Genoa anche se sono contentissimo di questa partita anche per il gioco espresso“.

Mazzarri e le note sui alcuni singoli: “Rog? Ci è mancato per la sua qualità e giocate importanti, ha avuto infortuni gravi e peccato non aver anche quei cinque-sei punti in più che ci meritavamo. In attacco sono uno più bravi dell’altro, giochiamo con due attaccanti puri e tutti giocano con una punta sola. Si devono sacrificare, si fanno le staffette e si finisce sempre con due attaccanti. Keita? Si impegna tantissimo ma c’erano delle priorità, lui era in Coppa d’Africa e quando eravamo in emergenza anche in altri ruoli hanno giocato altri. Se se ci fosse più tranquillità, avremmo segnato di più“.

