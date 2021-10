Cagliari e Sampdoria aprono la domenica dell’ottava giornata di Serie A in una partita delicata per entrambe le formazioni che – qualche Nazionale permettendo – hanno potuto preparare la gara con allenamenti mirati durante la sosta.

Partenza aggressiva del Cagliari che si porta subito in vantaggio dopo tre minuti con la testa di Joao Pedro che insieme a Keita esultano due volte dopo controllo del Var. La risposta ospite arriva quasi al 12′ con Candreva che dentro l’area cerca il tiro preciso ma colpisce il palo.

Nella ripresa, al 73′ Caceres prova il tiro che deviato vale il 2-0 e i primi tre punti in questo campionato per i sardi che raggiungono i liguri in classifica. Nel finale, accorcia le distanze Thorsby e Cragno salva il risultato nel recupero, prima del 3-1 ancora di Joao: questa volta, Cagliari che conquista tutta la posta in palio.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin (58′ Ceppitelli), Carboni; Lykogiannis, Nandez, Strootman, Marin, Dalbert (12’ Deiola); Keita (87′ Pavoletti), Joao Pedro

A disposizione: Radunovic, Altare, Aresti, Bellanova, Zappa, Oliva, Grassi, Pereiro, Farias

Allenatore: Walter Mazzarri

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (87′ Depaoli), Yoshida, Colley, Augello (64′ Murru); Candreva, Thorsby, Silva, Askildsen (64′ Verre); Gabbiadini (54’ Caputo), Quagliarella

A disposizione: Falcone, Chabot, Ekdal, Ciervo, Dragusin, A. Ferrari, Yepes Laut, Trimboli

Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Ammoniti: Carboni, Thorsby, Deiola, Yoshida, Strootman

