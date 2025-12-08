Cagliari Roma, scintille e insulti: il caso Folorunsho-Hermoso

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Cagliari Roma, rigore negato e caos nel finale

Il secondo tempo di cagliari roma, valido per la quattordicesima giornata di serie a, ha assunto i contorni di una battaglia emotiva. Al minuto settantotto i giallorossi erano già in dieci per il rosso a Zeki Celik, mentre i rossoblù spingevano con decisione. La caduta di Palestra in area dopo un contatto con Ghilardi ha acceso la protesta dei ragazzi di Fabio Pisacane, ma l’arbitro Zufferli ha scelto di non assegnare il rigore. Da quel momento la partita è cambiata.

Lo scontro tra Folorunsho e Hermoso

La mancata chiamata ha scatenato una lite furibonda tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso. I due, già logorati dalla tensione del match, sono arrivati subito allo scontro verbale. Il clima è degenerato in pochi secondi, con un insulto pesante rivolto dal centrocampista rossoblù al difensore romanista. Una scena che ha fatto discutere per violenza e nervosismo.

La possibile prova tv

Entrambi sono stati ammoniti, ma Folorunsho potrebbe rischiare la prova tv. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Giudice Sportivo può acquisire audio e video in casi specifici. La norma, però, riguarda esclusivamente insulti discriminatori e l’episodio non sembrerebbe rientrare nell’ambito previsto dall’articolo ventotto del Codice di Giustizia Sportiva.

Le scuse del centrocampista

A fine partita è arrivata la presa di posizione del giocatore del Cagliari. In una storia su Instagram, Folorunsho ha scritto: “Solo dopo la partita ho rivisto le immagini. Non posso che chiedere scusa. L’adrenalina ha preso il sopravvento. A una offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chi si è sentito colpito”.

