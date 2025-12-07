Cagliari-Roma, probabili formazioni e diretta tv della sfida

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Dicembre 2025

Cagliari-Roma alle 15: Gasperini sfida Pisacane, attesa allo “Unipol Domus”

La 14ª giornata di Serie A propone la sfida tra Cagliari e Roma, in programma alle ore 15. Un match che mette in palio punti preziosi, con i rossoblù alla ricerca di continuità e i giallorossi chiamati a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Probabili formazioni di Cagliari-Roma

Nel Cagliari resta indisponibile Yerry Mina, ancora alle prese con problemi fisici. In difesa spazio a Juan Rodriguez per guidare la linea a tre. A centrocampo il regista sarà Matteo Prati, affiancato da Michael Folorunsho e Alessandro Deiola, con Michel Adopo inizialmente destinato alla panchina. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Adam Obert. In avanti il tandem è composto da Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli. Out Felici dopo la rottura del legamento crociato.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Nella Roma, Gian Piero Gasperini valuta Paulo Dybala come riferimento offensivo, supportato da Lorenzo Pellegrini e Matías Soulé. A gara in corso pronti Evan Ferguson e Tommaso Baldanzi. In mediana agiranno Manu Konè e Bryan Cristante, con Kostas Tsimikas e Zeki Celik sulle fasce. Difesa diretta da Evan Ndicka davanti a Mile Svilar. Ancora indisponibile Artem Dovbyk.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Ju. Rodriguez, Zappa; Palestra, Folorunsho, Prati, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Soulé, Dybala. All. Gasperini

Dove vedere Cagliari-Roma in tv

Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky, canale Zona DAZN 214, con streaming disponibile sull’app DAZN.

LEGGI ANCHE: