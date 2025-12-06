Cagliari-Roma, Pisacane: “Vogliamo regalare una gioia ai tifosi, sappiamo il nostro obiettivo. Felici…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 6 Dicembre 2025 · Aggiornato il 6 Dicembre 2025

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa presentando la gara casalinga del Cagliari contro la Roma. Le dichiarazioni principali del mister rossoblù:

“Sicuramente rimane l’amarezza per essere usciti ai rigori (a Napoli in Coppa Italia), peccato, volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Normale quando vai in uno stadio del genere l’energia in campo fa ben sperare per il futuro, anche a Torino, appena sbagli una piccola cosa ti puniscono. Vogliamo riassaporare il gusto di vincere“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Gli indisponibili: “Mina ha una contusione da quindici giorni, fa di tutto per riprendersi ma non è ancora al cento per cento; Zé Pedro, Mazzitelli, Belotti e Felici rimangono a casa“.

Sull’infortunio di Felici: “Ci dispiace profondamente, perdiamo un ragazzo energetico che aveva voglia di spaccare il mondo, dispiace perché sono elementi che influiscono sul gruppo ma mi piace pensare che l’infortunio di Belotti due mesi fa ha dato l’inizio ad un momento complicato e penso che il suo possa chiudere questo momento. L’uomo si sacrifica, il gruppo deve reagire“.

Il mister Gasperini: “Ho esordito in Serie A davanti ai suoi occhi, sarà un piacere ritrovarlo, lo dicono i numeri, la sua Atalanta è stata un riferimento per il nostro calcio, ha trovato una squadra che l’ha sposato in pieno, sarò felicissimo di abbracciare un grande allenatore“.

Su Juan Martín Rodríbguez: “Sangue freddo, può essere il futuro del Cagliari, può partire dal primo minuto“.

Non si pensa ora al mercato: “Il mio pensiero è regalare una gioia ai tifosi, ritornare a vincere e ringrazio i tifosi per come ci stanno sostenendo e la pazienza che stanno avendo“.

Pisacane conclude: “Sappiamo il nostro obiettivo, non siamo partiti con l’illusione di lavorare per la parte sinistra ella classifica, stiamo lavorando affinché questo accada. Come affrontare la Roma? Chi vince più duelli ha la possibilità di portare a casa la partita, mettere il cento per cento nella fase difensiva e il centodieci quando offenderemo; incontriamo una grandissima squadra, gasperiniana o no ha delle qualità che possono far male da un momento all’altro, hanno capitalizzato di meno ma ha prodotto sulla falsariga degli anni passati. Dybala? Penso di sì, con Soulè e Pellegrini.

Esposito? Come ho sempre detto, per me è stato sempre in uno stato di forma importante, difficilmente ho potuto imputare qualcosa alle prestazioni; dal punto di vista realizzativo è più produttivo nelle ultime settimane, deve continuare così, non chiedo vincoli, ha grande talento e sa giocare al calcio, non deve rimanere imprigionato nel suo talento“.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali del club sardo.

OLTRE A “CAGLIARI-ROMA, PISACANE…”, LEGGI, AD ESEMPIO: