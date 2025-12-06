Cagliari-Roma, Gasperini: “La forza è il gruppo, rosa numericamente giusta ma qualche acciacco di troppo. In attacco…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 6 Dicembre 2025

Gian Piero Gasperini ha da poco concluso la conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Roma in Sardegna contro il Cagliari, quattordicesima di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni principali:

“Abbiamo avuto acciacchi, influenze che hanno toccato troppi giocatori, Baldanzi, Dybala, anche Wesley che non credo rischieremo, però per il resto non mollano mai e valuterò, abbiamo tre partite in una settimana. La rosa numericamente è sufficiente, gli acciacchi sono di qualche giorno, l’unico infortunato è Dovbyk, i giocatori che hanno giocato meno stanno dando tutti belle risposte, Ghilardi, Pisilli, Zurkowski… sono contento, avranno sempre più spazio. In attacco abbiamo avuto poca presenza e continuità, sono giocatori molto importanti e se abbiamo un po’ più di rendimento e continuità magari abbiamo ulteriori margini per fare anche meglio ed essere più competitivi“.

Su Dybala: “Fino al Milan lo abbiamo avuto, una serie di partite molto positive il suo problema è solo fisico, la possibilità di poterlo avere e al meglio, la continuità la ha a sprazzi, sta bene può giocare ovunque“.

Belle parole di Gasperini per il gruppo: “Mi fido veramente di tutti, un atteggiamento straordinario, Svilar, tutta la difesa, ci sono sempre, abbiamo l’intenzione di continuare questo percorso; anche Pisilli, giocatore forte, sta facendo molto bene e meriterebbe di giocare di più. La forza della Roma è questo gruppo“.

Sul Cagliari: “In campo metteremo la squadra migliore; Palestra? Sta facendo cose forti, era già un giocatore molto seguito, sta trovando spazio con grande valore”.

Su Ferguson e la possibilità di tornare al Brighton: “Mai parlato di questo, ne parlerò a gennaio con la società, in questo periodo si parla tanto poi uno entra, fa due gol e cambia il mondo o fa partite di livello e cambiano tutti i giudizi“.

Chiusura su Pellegrini: “E’ un giocatore forte, solido, ha ventinove anni, sano, sempre presente e si allena benissimo, fa parte di quel gruppo di capitani molto attaccati alla squadra“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali della AS Roma.

