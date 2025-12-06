Cagliari-Roma, Gasperini: “La forza è il gruppo, rosa numericamente giusta ma qualche acciacco di troppo. In attacco…”
Gian Piero Gasperini ha da poco concluso la conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Roma in Sardegna contro il Cagliari, quattordicesima di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni principali:
“Abbiamo avuto acciacchi, influenze che hanno toccato troppi giocatori, Baldanzi, Dybala, anche Wesley che non credo rischieremo, però per il resto non mollano mai e valuterò, abbiamo tre partite in una settimana. La rosa numericamente è sufficiente, gli acciacchi sono di qualche giorno, l’unico infortunato è Dovbyk, i giocatori che hanno giocato meno stanno dando tutti belle risposte, Ghilardi, Pisilli, Zurkowski… sono contento, avranno sempre più spazio. In attacco abbiamo avuto poca presenza e continuità, sono giocatori molto importanti e se abbiamo un po’ più di rendimento e continuità magari abbiamo ulteriori margini per fare anche meglio ed essere più competitivi“.
Su Dybala: “Fino al Milan lo abbiamo avuto, una serie di partite molto positive il suo problema è solo fisico, la possibilità di poterlo avere e al meglio, la continuità la ha a sprazzi, sta bene può giocare ovunque“.
Belle parole di Gasperini per il gruppo: “Mi fido veramente di tutti, un atteggiamento straordinario, Svilar, tutta la difesa, ci sono sempre, abbiamo l’intenzione di continuare questo percorso; anche Pisilli, giocatore forte, sta facendo molto bene e meriterebbe di giocare di più. La forza della Roma è questo gruppo“.
Sul Cagliari: “In campo metteremo la squadra migliore; Palestra? Sta facendo cose forti, era già un giocatore molto seguito, sta trovando spazio con grande valore”.
Su Ferguson e la possibilità di tornare al Brighton: “Mai parlato di questo, ne parlerò a gennaio con la società, in questo periodo si parla tanto poi uno entra, fa due gol e cambia il mondo o fa partite di livello e cambiano tutti i giudizi“.
Chiusura su Pellegrini: “E’ un giocatore forte, solido, ha ventinove anni, sano, sempre presente e si allena benissimo, fa parte di quel gruppo di capitani molto attaccati alla squadra“.
Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali della AS Roma.
