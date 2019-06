Cagliari, rinnova “Professor” Cigarini: il comunicato

CIGARINI CAGLIARI – Luca Cigarini e il Cagliari ancora insieme. Come anticipato via social nei giorni scorsi dal presidente Tommaso Giulini, le due parti si sono incontrate ed il centrocampista rossoblù continuerà in Sardegna fino al 2020.

“Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Luca Cigarini: il calciatore ha firmato un nuovo accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 2020.

Tecnica e fantasia al comando: il “Professore” è pronto a iniziare la sua terza stagione in Sardegna. A lui toccherà ancora il compito di dettare i tempi della manovra, pennellare assist vincenti per i compagni e dare il suo prezioso apporto in fase di interdizione.

Esperienza, classe e personalità, tutte qualità che Luca continuerà a mettere al servizio della squadra.

Forza Ciga!“

Dopo il rinnovo di Pisacane, un altra conferma per la squadra del mister Rolando Maran.