Cagliari, Raterink acquisto di prospettiva: ufficiale
Il Cagliari ha ufficializzato Othniël Raterink, quasi ventenne difensore che arriva dal club olandese del De Graafschap: il ragazzo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.
La società sarda lo riconosce come “uno dei talenti più interessanti del calcio continentale, innesto di prospettiva”: alla crescita in Olanda, si aggiunge l’esperienza in prestito in Germania al gruppo Under 19 del Bayer Leverkusen.
Intanto, la squadra allenata da mister Fabio Pisacane riprenderà la preparazione in vista del prossimo impegno ufficiale, la trasferta nella Capitale per affrontare la Roma lunedì prossimo, gara di Serie A 2025/26 valida per la ventiquattresima giornata.