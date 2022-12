“Bentornato, Mister!“: così il Cagliari Calcio ufficializza il ritorno di Claudio Ranieri, romantico Déja vu che i tifosi si auguravano da tempo. Le prime panchine rossoblù per il mister romano risalgono al 1988 e dal 1 gennaio 2023 ci sarà la nuova con il Cagliari, data di inizio contratto che scadrà il 30 giugno 2025. Riuscirà Ranieri a ripetersi e fare molto bene come quella storica doppia promozione con gli isolani? Intanto, il 26 dicembre arriva in Sardegna il Cosenza, match valido per la 19esima di Serie B.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta ha parlato al Christmas Party organizzato dal club. Tra i suoi messaggi, uno importante sullo stadio:

“Venerdì andremo a firmare un aggiornamento per dare inizio ai lavori della Curva Sud con un grande cantiere che permetterà da settembre 2024 di avere uno stadio completamente nuovo, 25000 posti e un qualcosa che Bergamo merita. Nei fatti abbiamo dimostrato che c’è voglia di investire, a Zingonia abbiamo ampliato gli uffici e continueremo a rafforzare la squadra e il settore giovanile con la speranza di commettere meno errori possibili e fare le cose bene“.

OLTRE A “CAGLIARI, RANIERI…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: