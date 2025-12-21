Cagliari-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv
Il contesto della sfida
La 16ª giornata di Serie A prosegue domenica 21 dicembre con Cagliari-Pisa, incrocio delicato per entrambe. I sardi cercano continuità davanti al proprio pubblico, i toscani punti pesanti per dare sostanza alla classifica. Una partita che vale più dei tre punti, perché arriva in una fase chiave della stagione.
Le scelte di Pisacane
In casa Cagliari resta da sciogliere il nodo Borrelli, alle prese con un problema alla caviglia accusato a Bergamo. Pisacane tiene pronto Gaetano, possibile spalla di Esposito nel caso in cui l’attaccante non recuperi. In mezzo al campo è aperto il duello tra Adopo e Prati, mentre in difesa può rivedersi dal primo minuto Mina, tornato in gruppo negli ultimi allenamenti.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Le idee di Gilardino
Nel Pisa Gilardino deve fare a meno di Nzola, squalificato e impegnato in Coppa d’Africa. Davanti spazio quindi a Meister, con il ballottaggio Moreo–Tramoni per il ruolo di seconda punta. In mediana rientra Marin, sulla corsia sinistra confermato Leris, mentre dietro Calabresi resta un punto fermo.
Cagliari-Pisa, le probabili formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Gaetano, Esposito. All. Pisacane.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister. All. Gilardino.
Dove vederla in tv
Cagliari-Pisa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile su smart tv e, per gli abbonati Sky, anche sul canale DAZN 1.