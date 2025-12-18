Cagliari pensa a Dossena: contatti avviati col Como per il ritorno

Un ritorno che prende forma

Il Cagliari guarda al mercato con attenzione e valuta un’operazione dal forte valore tecnico e simbolico: il possibile ritorno di Alberto Dossena. Secondo Sky Sport, il club sardo avrebbe chiesto informazioni al Como, allenato da Cesc Fabregas, per un prestito del difensore classe 1998, ceduto nell’estate 2024.

La situazione fisica e contrattuale

Il tema centrale resta la condizione fisica. Dossena non ha ancora collezionato presenze in questa stagione a causa dell’infortunio al legamento crociato subito nel marzo 2025. Prima dello stop, però, il centrale aveva offerto garanzie importanti in Serie A, chiudendo la stagione 2024/2025 con 23 presenze e 2 assist con la maglia del Como. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2028 e il valore di mercato, secondo Transfermarkt, è stimato in 8 milioni di euro.

Le valutazioni di Cagliari e Como

Il Cagliari riflette su un’operazione mirata, consapevole che un prestito consentirebbe di reinserire gradualmente un profilo già conosciuto dall’ambiente, riducendo i rischi legati al recupero. Dal canto suo, il Como valuta con attenzione: la decisione dipenderà sia dalle garanzie sul pieno recupero del giocatore sia dalla volontà di Dossena, chiamato a scegliere il contesto migliore per rilanciarsi.

Un’operazione di equilibrio

Il dossier resta aperto. Il ritorno di Alberto Dossena rappresenterebbe per il Cagliari un innesto di esperienza e affidabilità, ma solo a condizioni sostenibili. La prudenza, in questa fase, guida ogni mossa.