Cagliari, Pavoletti: “Ibra idolo, sarà bello vederlo dal vivo sabato. Proviamo a stare in alto”

CAGLIARI PAVOLETTI – Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari vuole farsi trovare pronto mentre è sulla via del recupero dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Queste le parole della punta rossoblù:

“Il 2019 è stato chiuso alla grande ma dobbiamo dare il massimo. Sarà una grande annata [ricorrenza dello Scudetto e centenario del Cagliari], mi dispiace non farne parte a breve tornerò. L’appetito vien mangiando, ci stiamo divertendo a stare in queste posizioni, dobbiamo provarci“.

Cagliari – Milan nel weekend e Zlatan Ibrahimovic alla Sardegna Arena: “Sempre stato un mio idolo per il modo di giocare, per la statura, sarà bello vederlo dal vivo. Non dobbiamo metterci al suo pari, ha uno strapotere fisico allucinante, dobbiamo trovare le contromisure adatte e non dargli appoggio“.

Pavoletti conclude dicendo commentando il lavoro di Joao Pedro e Simeone, coppia fissa per il mister Rolando Maran: “Contentissimo, Joao sta facendo cose impressionanti, Simeone sta dando una mano alla squadra e insieme stanno facendo bene. Io punto a rientrare, vediamo come e mi giocherò le mie carte anche per andare all’Europeo, mi farebbe piacere ritornare in quel gruppo, c’è uno spirito combattivo“.

