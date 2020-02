Cagliari – Parma, scontro diretto alla Sardegna Arena: cronaca e tabellino [LIVE]

CAGLIARI PARMA – Alla Sardegna Arena, il Cagliari cerca di ritrovare il passo in casa, come detto dal mister Rolando Maran alla vigilia della gara contro un Parma a pari punti in classifica. Dopo una prima parte in equilibrio, al 19′ Joao Pedro è lesto in area nel realizzare il gol del vantaggio; seguono diverse alcune conclusioni dei sardi firmate Giovanni Simeone, sempre respinte da Colombi e una traversa dello stesso argentino al 36′.

Cagliari che insiste nella ricerca del doppio vantaggio prima dell’intervallo ma ancora il portiere ospite a salvare su Nainggolan.

Al 41′, a sorpresa, Kucka, ben piazzato sul palo lontano, in area, pareggia l’incontro.