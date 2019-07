Cagliari, non si molla Nandez e sempre più vicino Defrel

Il Cagliari, come confermato dal Presidente Tommaso Giulini, cerca un attaccante e il profilo di Grégoire Defrel piace ai rossoblù. Secondo le ultime di mercato, il 28enne della Roma – tornato in prestito dalla Sampdoria – è prossimo al trasferimento in Sardegna.

Il tecnico Rolando Maran apprezza Defrel e nell’anno del centenario dei sardi, l’obiettivo è di alzare l’asticella e ben figurare. Oltre a Defrel, anche il nome di Eder è stato accostato al Cagliari mentre si continua ad insistere per Nandez del Boca Juniors.

