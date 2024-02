CAGLIARI-NAPOLI RANIERI –

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara casalinga di campionato contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni principali:

“Shomurodov sta riprendendo, Sulemana ha avuto un risentimento e sta facendo lavoro differenziato. Dopo la Lazio mi ero dimesso, i ragazzi hanno capito, reagito e il secondo tempo di Udine è la strada che dobbiamo seguire“.

Ranieri aggiunge: “Dobbiamo giocare come sappiamo, senza pensare al nome dell’avversario, rispettando tutti. Il Napoli non è in crisi, non gli riesce quello che hanno fatto l’anno scorso ma ha fior di giocatori; al di là del risultato i tifosi devono essere orgogliosi di quanto visto in campo. L’andata è stata buona da parte nostra, senza timori referenziali e vorrei anche domenica davanti ai nostri tifosi. Prima dobbiamo lottare, poi accetteremo il risultato sapendo di aver dato il massimo“.

Altre dichiarazioni del mister rossoblù: “Tutti i giocatori mi sono utilissimi, non perdo di vista nessuno e chi mi convince, gioca. La strategia nostra non cambia, Calzona sa vita, morte e miracoli del Napoli e come toccare le corde giuste. Dobbiamo preservare la Serie A e non sarà facile ma dobbiamo lottare tutti“.

Qui, il video pubblicato sui canali ufficiali del club isolano.

OLTRE A “CAGLIARI-NAPOLI, RANIERI..”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: