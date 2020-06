Cagliari Nainggolan: “Se Giulini fa uno sforzo, resto qui”

CAGLIARI NAINGGOLAN – Al termine della partita di ieri sera vinta dal Cagliari sul Torino per 4-2, Radja Nainggolan – autore di uno dei quattro gol con cui la squadra di Zenga ha piegato il Torino per 4-2 – ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” aprendo alla possibilità di rimanere in Sardegna. Da inzio anno è un elemento imprescindibile.

Queste le parole del “Ninja“, che quest’estate è tornato a vestire la maglia rossoblu dopo l’addio a gennaio 2014, quando pasò alla Roma: “Io mi metto sempre a disposizione, così come i compagni fanno con me. Due giorni fa mi sono messo da solo in gruppo perché mi sentivo pronto. Un po’ mi gestisco, un po’ do. È bello giocare con questo gruppo.

Zenga? Il mister è arrivato sapendo che io avevo qualche difficoltà. Mi è piaciuto come gestisce il gruppo, sta portando le sue idee pur non avendo troppo tempo per provare. L’importante è aver fatto qualcosa in questo periodo: perché non credere in un’altra striscia in queste partite che mancano?. L’Europa? Prima ci pensavo, con le difficoltà un po’ meno. Ma sognare, perché no“.

CAGLIARI NAINGGOLAN – Poi: “Sul futuro non so niente, sono sereno finisco quest’anno, se il presidente (Tommaso Giulini, ndr) fa uno sforzo importante, resto qui“.