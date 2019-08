Cagliari Nainggolan ha scelto, si va verso il ritorno a casa

CAGLIARI NAINGGOLAN – Radja Nainggolan ha deciso: secondo gli aggiornamenti Sky Sport, il centrocampista belga ha scelto il ritorno al Cagliari, soprattutto per questioni affettive e familiari. Qualora si concludesse il trasferimento in Sardegna e non alla Fiorentina, l’anno del centenario del Cagliari andrebbe avanti con ottime basi per ben figurare.

I rossoblù, nel mentre, portano avanti il tentativo di acquistare una punta: se non dovesse arrivare Defrel, si valuta Giovanni Simeone.

