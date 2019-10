Cagliari, Nainggolan: “C’è grande entusiasmo, voglio fare qualcosa di importante qua”

CAGLIARI NAINGGOLAN – Radja Nainggolan, autore del gran gol che ha sbloccato la gara casalinga del Cagliari contro la Spal ha parlato ai microfoni Sky Sport. Queste le sue parole:

“Ho provato il tiro, non ci ho pensato, mi è andata meglio di quanto pensavo. Felice? Sono felice ogni giorno, mi godo la vita ogni giorno. Quello che mi fa molto piacere è l’entusiasmo incredibile, stiamo facendo un campionato buono, siamo messi bene, l’entusiasmo cresce e diamo il massimo“.

Nainggolan si sente a casa: “Sono sempre stato bene qua, mi hanno accolto come se non fissi mai andato via, mi viene riconosciuto quanto faccio in campo. Una volta che abbiamo trovato i ritmi giusti, ci stiamo divertendo, sudiamo per ogni punto. Il Presidente l’aveva detto, il campionato del centenario e vuole fare qualcosa di importante. Siamo qui per ripagare la fiducia“.

Il suo futuro: “Voglio fare qualcosa di importante a Cagliari; scelte nella vita ne ho fatte tante, vediamo come va a finire, gli investimenti del Presidente e alla fine si vedrà“.

Nel prossimo turno, il Cagliari volerà a Torino per affrontare i granata, match in programma domenica pomeriggio.

