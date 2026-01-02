Cagliari-Milan, Leao basta in Sardegna: così alla Unipol Domus
© foto Stefano D’Offizi
Buon inizio del Cagliari davanti ai suoi tifosi in una Unipol Domus sold out contro un Milan cinico che ottiene i tre punti con il ritorno al gol di Rafael Leao al 50′, sesto in campionato: poche occasioni clamorose e un secondo tempo migliore degli ospiti porta ai tre punti la squadra dell’ex Massimiliano Allegri e la temporanea vetta della classifica, superando l’Inter che deve ancora disputare la sua gara di campionato contro il Bologna. I sardi, invece, restano quattordicesimi in classifica ma anche in questo caso, tutte le dirette avversarie saranno impegnate nella loro partita della diciottesima giornata di Serie A 2025/26.
I prossimi impegni ufficiali vedranno il Milan ospitare giovedì il Genoa e nella stessa giornata trasferta contro la Cremonese per il Cagliari.
