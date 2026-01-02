Cagliari-Milan apre la 18ª giornata: formazioni e diretta tv

Sarà Cagliari-Milan ad aprire il programma della 18ª giornata di Serie A, una sfida che mette in palio punti pesanti e offre già diversi spunti tattici. Alla Unipol Domus, i sardi cercano continuità, mentre i rossoneri vogliono restare agganciati alla zona alta della classifica.

Le scelte del Cagliari

Il Cagliari di Fabio Pisacane dovrebbe ripartire dal 3-5-2. In difesa torna Yerry Mina, pienamente recuperato dopo l’infortunio, con Zappa e Luperto a completare il reparto. In mezzo al campo spazio a Deiola, affiancato da Adopo e Gaetano, chiamati a garantire equilibrio e ritmo. Sulla fascia sinistra è ballottaggio aperto, con Obert che insidia Idrissi. In attacco, conferma per Kilicsoy, con Sebastiano Esposito pronto a ritrovare una maglia da titolare.

I dubbi del Milan

Nel Milan di Massimiliano Allegri tengono banco le condizioni di Rafael Leao, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Il portoghese e l’americano dovrebbero stringere i denti, fiducia ancora all’attaccante francese. A centrocampo Fofana spinge per una maglia da titolare, con Loftus-Cheek sulla trequarti. In difesa resta il dubbio Pavlovic, influenzato: se non recupera, possibile chance per Bartesaghi, con Estupinan a tutta fascia.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Idrissi; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

Dove vederla in tv

Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Una serata da seguire con attenzione.