Cagliari-Milan, Allegri: “Complicata, bisogna essere svegli; un passo alla volta”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato del Milan sul campo del Cagliari, diciottesima di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore rossonero:

“Partita complicata come tutte ma anche di più. la prima dell’anno, un momento dove la classifica si sta delineando, importante fare un passettino per arrivare tra le prime quattro, importante recuperare tutti i giocatori e per arrivare al post Pisa nelle migliori condizioni“.

Situazione fisica dei singoli: “Gabbia ha fatto allenamento con la squadra e verrà in panchina; Nkunku non è a disposizione, persiste il fastidio alla caviglia; Leao si è ristabilito anche se è un mese che non gioca; Pulisic si è allenato con la squadra, Pavlovic vediamo come sta. Füllkrug è a disposizione“.

Allegri ribadisce: “Entriamo nella seconda parte di stagione, dobbiamo alzare l’asticella, più avanti si va, meno hai tempo di recuperare e dobbiamo essere bravi a fare una bella partita domani.

CAGLIARI-MILAN, ALLEGRI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Desiderio per l’anno nuovo? Non ci sono, arrivare tra le prime quattro, all’obiettivo; dobbiamo avere l’ambizione e la convinzione del massimo traguardo dando tutto, vincere è sempre complicato, bisogna stare svegli, domani sarà una mezza battaglia e bisognerà essere bravi e preparati, essere dentro la partita“.

Un passo indietro sulla vittoria casalinga contro il Verona: “Il primo tempo non è stato bello da vedere, poi siamo cresciuti, abbiamo segnato e avuto altre situazioni non concedendo. Domani ci vorrà una prestazione migliore“.

Allegri conclude: “Al momento non abbiamo fatto niente, i punti che abbiamo non servono ancora a raggiungere il nostro obiettivo. Giocare il venerdì prima gli altri? Se vinci è bello, altrimenti meglio di sabato o domenica; importante non disperdere le energie guardando il calendario, bisogna prepararsi e cercare di fare più punti possibile.

I ricordi di Cagliari? Anche se sono passati anni, sono stato cinque anni tra giocatore e allenatore, la mia prima in Serie A, sono legato, ho molti amici, mi rendo conto che fare risultato lì è molto difficile”.