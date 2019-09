Cagliari, Maran: “Genoa squadra con potenziale, voglio una crescita” [TESTO+VIDEO]

CAGLIARI MARAN – Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga di campionato contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni principali:

“La settimana è stata corta però con più entusiasmo. Sono tutti abili arruolati tranne Radja Nainggolan, ora devo fare delle valutazioni. Nell’economia della squadra si fanno determinate scelte, con l’Inter abbiamo fatto bene e si giudicano sempre solo i risultati“.

Il Genoa: “Squadra con un buonissimo potenziale; giochiamo contro una squadra che sta bene, ha stravinto in Coppa Italia, ha pareggiato a Roma facendo tre gol, ha vinto contro la Fiorentina in casa, ha perso contro l’Atalanta per una grandissima giocata di Zapata… non vogliono ripetere l’annata scorsa, sono ambiziosi. Domenica contro il Parma c’è stata una ripartenza che volevamo, ora bisogna dare una direzione, dando continuità. Domani è un’occasione“.

Maran vuole vedere continui progressi: “Voglio che si cresca dal punto di vista della manovra, la capacità di avere più soluzioni. Non dobbiamo accontentarci di un risultato positivo anche se importante, dobbiamo avere fame“.

Sul VAR: “Ha portato sicuramente delle migliorie, determinante situazioni sono più valutabili. Qualche volta, anche nell’interpretazione non c’è la percezione che si sia tutti d’accordo“.

Qui, il video della conferenza pubblicato dai canali ufficiali del club isolano e qui per tornare in homepage.