Dopo aver fatto molto bene con Benevento e soprattutto Lecce e, Marco Mancosu torna a Cagliari ed è ufficialmente nuovo rinforzo per l’attacco rossoblù. Le prime dichiarazioni del quasi 34enne sardo per i canali ufficiali del club:

“Sto facendo ancora fatica a realizzare questi ultimi tre giorni, sono successe tantissime cose che mi hanno portato a Cagliari, a casa mia. Sono felicissimo. Qui tutto è cambiato, Assemini è migliorata tantissimo, posso avere l’umiltà giorno dopo giorno. Mai avrei pensato di poter rivivere queste emozioni“.

Il mister Liverani: “So cosa vuole lui da me, sono sicuro sarà un’annata piena di pressioni ma bella da vivere. Sono tornato e conoscevo veramente tutti, poter parlare anche in sardo per me è qualcosa di nuovo e bella da fare!”

Le difficoltà del campionato di B: “Tremendo, ora penso sia la stagione più difficile per tentare il salto. Dobbiamo stare sul pezzo ogni partita, piazze insidiose e cercheremo di dare il massimo”.

Mancosu conclude: “Potevo fare scelte diverse, vivere la Sardegna da turista ma il richiamo del Cagliari è stato troppo forte e sarà emozionante, non vedo l’ora. Ho preso le 5 di Daniele Conti, una chiacchierata stupenda con lui e mi riempie d’orgoglio“.

