Cagliari-Luvumbo, trasferimento tra isole: ufficiale il Mallorca
Comunicato del Cagliari che ufficializza la cessione di Zito Luvumbo in prestito con diritto di riscatto al Mallorca.
L’attaccante ventitrenne angolano, in Sardegna da cinque anni, tra Primavera e prima squadra quasi centoventi gare in rossoblù con una ventina tra gol e assist si misurerà con il club delle baleari che sta lottando per la salvezza nel campionato spagnolo.
Da un’isola ad un’altra, trasferimento in extremis negli ultimi minuti di calciomercato: il club rossoblù “ringrazia con affetto per quanto dato alla causa, una lunga tappa della sua carriera che lo ha visto crescere come uomo e calciatore, e gli augura il meglio per il proseguo della stagione”.
La prossima gara del Mallorca non è banale: sabato, trasferta al Camp Nou contro il Barcellona.