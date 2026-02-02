Cagliari, Luvumbo saluta: vicino il trasferimento al Mallorca

Il Cagliari perde un pezzo importante del proprio attacco. Come confermato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’attaccante angolano Zito Luvumbo ha chiuso il suo ciclo con i rossoblù e si appresta a volare in Spagna per iniziare una nuova avventura con il Mallorca.

L’addio del ventiduenne era nell’aria da qualche giorno, con il Lecce che nelle scorse ore si era mostrato interessato. Tuttavia, la volontà del giocatore è stata determinante per indirizzare la trattativa verso le Baleari. Luvumbo, che nella stagione in corso ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Cagliari, ha scelto la sfida della Liga spagnola.

Un saluto dopo tre stagioni in rossoblù

Zito Luvumbo saluta la Sardegna dopo un’esperienza di oltre tre anni, durante i quali è diventato un punto di riferimento per la squadra. In totale, ha vestito la maglia del Cagliari in 117 partite ufficiali, mettendo a referto 11 reti e fornendo 14 assist. Un bottino importante per un giocatore giovane, che ha sempre mostrato grinta, velocità e un buon potenziale realizzativo.

La sua partenza rappresenta una perdita tecnica significativa per la squadra allenata da Fabio Pisacane, che dovrà ora riorganizzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione. Per il club sardo, l’operazione potrebbe però rappresentare un’opportunità di incasso utile per i bilanci.

La nuova sfida in Liga con il Mallorca

Per Zito Luvumbo, il trasferimento al Mallorca è un’importante opportunità di crescita in uno dei campionati più competitivi d’Europa. Il club spagnolo, guidato dal tecnico Jagoba Arrasate, cerca un’innesto di qualità per il proprio attacco e punta sul giovane angolano per aggiungere dinamismo e profondità.

Il tempo a disposizione per formalizzare l’operazione è sufficiente, dato che il mercato spagnolo in entrata chiude alle ore 23:00. Tutto è quindi pronto per l’ufficialità, che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di Luvumbo e la fine di un legame importante con il Cagliari e i suoi tifosi.