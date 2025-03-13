Cagliari, l’ex Nandez: “Su Giulini…”

Cagliari Nandez Giulini – Dopo vari anni a Cagliari il centrocampista Nandez ha lasciato la Sardegna per trasferirsi in Arabia Saudita: nel corso di un’intervista rilasciata a El Espectador Deportes ha svelato di aver incontrato di recente anche il suo ex presidente Giulini.

Condizione atletica – “Parlando con lo staff della Nazionale abbiamo controllato quali sono i miei livelli fisici ed i dati dicono che sono pure superiori a quelli che ho avuto in Italia (al Cagliari); questo come intensità e km percorsi”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Incontro con Giulini – “Sono rimasto sorpreso dal livello che c’è qua in Arabia Saudita, qui il calcio si è evoluto molto. Quando mi è arrivata quest’offerta non pensavo che mi sarei riuscito a mantenere su un dato livello. Il mio ex presidente Tommaso Giulini mi ha visitato recentemente ed è venuto a vedere una partita. Dopo la gara ci siamo incontrati e mi ha detto che non si aspettava quello che aveva visto e che alcuni match qui sono più intensi rispetto all’Italia!”.

Sul futuro – “Una delle paure che avevo quando sono venuto qua era quella di pentirmi dopo pochi mesi ma non è successo. Non so se rimarrò tre anni ma per ora mi sento felice ed in forma! Ho 29 anni ed in futuro mi piacerebbe tornare a giocare nel Penarol, non solo per farlo ma per tornare in campo e fare le cose per bene”.

LEGGI ANCHE: