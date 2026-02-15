Cagliari-Lecce, Pisacane: “Scontri diretti tutte finali, non sarà match point ma battaglia di dettagli e letture”

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Cagliari contro il Lecce che chiuderà la venticinquesima giornata di Serie A 2025/26. Così il mister dei rossoblù:

“Mina si è allenato benissimo, sta bene, veniva da tre partite da novanta e passa minuti, avevamo bisogno di gestire perché anche il riposo è allenante; sicuramente sarà della partita, la sua leadership è importantissima, lo stiamo supportando per fargli fare un finale da protagonista e portarlo ai Mondiali.

La partita dell’andata l’ho definita una finale perché anche se può essere stata azzardata, ero all’inizio e volevo far capire il messaggio, ogni scontro diretto per me è una finale ma non parlerei di match point. E’ una gara importante contro una squadra organizzata, aggressiva, questa sarà una battaglia di dettagli e letture“.

Diverse assenze: “Abbiamo un po’ di assenze, sicuramente chi manca è importante ma lo è ancora di più chi c’è, la forza del Cagliari è nel gruppo. Ai vari Belotti, Borrelli, Felici, Deiola, Folorunsho si aggiungono Gaetano e Zé Pedro. Avevano avuto poco minutaggio e nell’ultimo periodo hanno tirato la carretta, avevano qualche spia accesa ma non pensavamo si fermassero in questo momento. Sarà un’opportunità per chi non vede l’ora di dare il proprio contributo“.

CAGLIARI-LECCE, PISACANE IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Pisacane aggiunge: “Il Lecce lo rispettiamo come tutti, la fame la farà da padrone; è una squadra seconda per lanci lunghi, se la metti in condizione di giocare, gioca e ha giocatori di personalità; cercheremo di fare un piano gara per mettere quanti più episodi possibili a nostro favore e togliere la profondità a Cheddira.

Penso la squadra stia andando oltre, togliere cinque-sei titolari alla lunga ti toglie ma siamo qui non per piangerci addosso.

I simulatori? Il calcio sta perdendo di credibilità, mi auguro si possano fare meno errori, mi fermo qua.

Di Francesco? Affronto un allenatore esperto, mi ha lasciato qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del Cagliari Calcio.