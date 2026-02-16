 Salta al contenuto
Cagliari-Lecce, match equilibrato fino al 60′ ma giornata no per Caprile e squadra: colpo salentino

Alessandro Collu
2 min
Tifosi Lecce

tifosi Lecce, foto d’archivio © Stefano D’Offizi

Si chiude la venticinquesima giornata di Serie A 2025/26 con la partita in Sardegna tra il Cagliari tredicesimo e il Lecce terz’ultimo insieme alla Fiorentina.

Alla Unipol Domus regna l’equilibrio, spezzato al 64′ quando i rossoblù si fanno sorprendere dal colpo di testa dell’israeliano Omri Gandelman, al suo secondo gol consecutivo dopo quello contro l’Udinese.

Al 76′, raddoppio di Ramadani che supera un Caprile in serata no. Nel finale, pericoloso Sulemana con il tiro del ghanese fuori di poco.

I tre punti per questa seconda vittoria consecutiva giallorossa consentono ai salentini di agganciare Cremonese e Genoa, tutte tre punti sopra la Fiorentina terz’ultima.

Nel prossimo turno, il Cagliari già in campo sabato in posticipo ancora in casa, avversaria la Lazio mentre il Lecce ospiterà nella stessa giornata qualche ora prima l’Inter.

LA SITUAZIONE IN CODA

Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Genoa 24
Cremonese 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

CAGLIARI-LECCE: TABELLINO

Cagliari: Caprile; Zappa (57′ Mazzitelli), Zé Pedro, Mina, Obert (78′ Trepy); Palestra, Idrissi, Adopo, Sulemana, Idrissi; Sebastiano Esposito, Pavoletti (57′ Kilicsoy)

Allenatore: Fabio Pisacane

Lecce: Falcone; Renato Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly (92′ Fofana); Pierotti (86′ Siebert), Gandelmann (86′ Ngom), Sottil (80′ Ndaba); Cheddira (80′ Stulic)

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

