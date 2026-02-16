Cagliari-Lecce, formazioni e dove vederla in tv stasera
Le scelte di Cagliari e Lecce
Sarà Cagliari-Lecce a chiudere la 25ª giornata di Serie A, con punti pesanti in palio nella corsa salvezza. All’Unipol Domus si affrontano due squadre che cercano continuità e risposte immediate.
Nel Cagliari, Fabio Pisacane ritrova Yerry Mina, pronto a guidare la difesa. In regia spazio a Sulemana, con Palestra e Obert sulle corsie. Davanti confermata la coppia Kilicsoy-Esposito. Restano indisponibili Gaetano, Borrelli, Deiola e Folorunsho.
Nel Lecce, assente per squalifica Banda. Nel tridente offensivo agirà Sottil a sinistra, con Cheddira favorito su Stulic come riferimento centrale. A centrocampo Ramadani sarà il perno, affiancato da Coulibaly e Gandelman. In difesa comanda Gaspar, davanti a Falcone.
Dove vedere Cagliari-Lecce in tv
Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Gli abbonati potranno seguire la gara tramite app DAZN su smart tv, su Sky Q o attraverso il canale DAZN disponibile su Sky.
Per chi preferisce il satellite, appuntamento sul canale 251 di Sky. La sfida sarà visibile anche in streaming su Now TV.