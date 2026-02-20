Cagliari-Lazio, Pisacane: “Difficoltà e assenze non devono abbassare le responsabilità. I cambi, Sarri…”

Posticipo del sabato per il Cagliari che alla Unipol Domus ospita la Lazio: mister Fabio Pisacane ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa. Le sue dichiarazioni principali:

“I cambi di formazione? Mi sembrava doveroso per assenze obbligate, ogni volta si cerca di strumentalizzare e non fa bene al gruppo, chi gioca non deve sentirsi tappabuchi. Tutte le partite e i punti pesano nel girone di ritorno, c’è una difficoltà maggiore e ho qualche giocatore che sta cercando di mettere più minutaggio. Devo pensare alle soluzioni, chi ho dentro, mi dispiace si tirino fuori argomenti di altre squadre (in riferimento a Luperto). Dobbiamo rimanere uniti, compatti tutti insieme per far passare questo momento che in Serie A può essere momentaneo, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Le difficoltà, le assenze non devono abbassare il senso di responsabilità“.

Gli infortunati: “Non è cambiato nulla, Folorunsho non sarà della partita“.

Sulla Lazio: “I numeri fotografano una squadra in linea con quello che ci si aspetta, porta inviolata per undici partite, va valorizzato il lavoro dell’allenatore. Avremo una squadra di fronte forte che quest’anno è diversa dalle altre squadre di Sarri, questo certifica il valore dell’allenatore; una squadra che gioca più sulle transizioni, dovremo fare attenzioni sulle preventive, una squadra forte con una rosa ampia e che in trasferta ha fatto molto bene fino ad oggi“.

CAGLIARI-LAZIO, PISACANE IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Note su alcuni singoli: “Liteta conosce bene le mie richieste, domani può essere un’arma. Mazzitelli aveva un fastidio al quadricipite, stava spingendo nell’ultimo periodo e domani è della partita, il ragazzo dice che ha smaltito; Mina sta bene, è un leader, abbiamo bisogno di lui e mi auguro da qui alla fine possa dare il suo contributo. Esposito? Spensieratezza che a volte lo portano ad esagerare ma allo stesso tempo lo hanno portato a giocare a questo livello, mi auguro non si faccia condizionare dall’esterno. Kilicsoy è recuperato, mi auguro di poterlo vedere al meglio“.

La sconfitta interna nello scorso turno di campionato contro il Lecce: “E’ stata una botta ma tanti hanno lottato, sanno che queste partite se non si vincono, bisognerebbe non perderle ma non bisogna deprimersi. Loro sono i primi che vogliono reagire. E’ stata una delle peggiori prestazioni, io per primo devo farmi un esame di coscienza“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del Cagliari Calcio.