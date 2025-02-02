Cagliari-Lazio, Nicola: “Lavorato su alcune soluzioni, curioso di verificare. Il mercato…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 2 Febbraio 2025 · Aggiornato il 2 Febbraio 2025

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Cagliari contro la Lazio che chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A 2024/25. Così il mister rossoblù:

“Dobbiamo cercare di mettere in campo gli acronimi che abbiamo già usato per essere efficienti e produttivi; siamo professionisti, fondamentalmente quelli che siamo, rimarremo e allora non c’è problema (per la chiusura del mercato domani). Ringrazio Lapadula, Azzi e Wieteska, tre giocatori che hanno dato molto al gruppo, umanamente molto anche a me e gli auguro ogni bene possibile perché sono tre uomini veri. Ci si affeziona alle persone con le quali si condivide il progetto, avrò un grandissimo ricordo. C’è una società, partiti quattro giocatori, è arrivato Caprile, la società sa benissimo quello che ci serve e c’è ampia fiducia. L’idea è avere le giuste persone per avere le giuste risorse. Sanabria? L’ho allenato, lo conosco, non so se sia possibile, fattibile. Mi fido ciecamente del mio direttore“.

Sulla Lazio: “Indubbiamente lotta per le prime posizioni, ha due impegni e mi aspetto che contro di noi rientrino quelli che hanno giocato con più continuità. Gioco posizionale dinamico, superiorità numerica sugli esterni e ricerca di attirarti per trovare gli spazi, attacca la profondità, crossa molto, gioca molto e c’è possibilità che ti lascino spazio. Abbiamo lavorato su delle soluzioni interessanti, curioso di verificarle“.

Baroni e il grande lavoro evidenziato negli ultimi anni: “Grande considerazione di Marco, quando qualcuno di noi fa un percorso del genere e arriva ad avere chance così dimostra qualità importanti. Merito suo, cercherò di fare di tutto per dimostrare le nostre qualità“.

Nicola conclude: “Abbiamo speso tante energie nelle ultime partite e questa è una sfida anche per noi, anche se non sei brillante devi avere la forza di stare dentro la partita. Luvumbo? Ha iniziato a fare un po’ di tecnica, chi sta fuori sei-sette settimane deve fare una mini preparazione, sta rispettando i tempi, l’infortunio è stato non banale“.

OLTRE A “CAGLIARI-LAZIO, NICOLA…”, LEGGI, AD ESEMPIO: