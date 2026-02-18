Cagliari-Lazio, le probabili formazioni: gli aggiornamenti
Archiviata la sconfitta contro l’Atalanta all’Olimpico, la Lazio torna in campo sabato alle 20.45 all’Unipol Domus contro il Cagliari. Una gara delicata per la classifica e per il morale, con Maurizio Sarri chiamato a dare risposte immediate.
Le scelte della Lazio
Pochi dubbi per il tecnico biancoceleste. In porta confermato Provedel. In difesa rientra Romagnoli, che farà coppia con Provstgaard, complice l’assenza di Gila per un’infiammazione al tendine rotuleo. A destra spazio a Marusic, mentre a sinistra il ballottaggio tra Pellegrini e Nuno Tavares resta aperto, con il primo leggermente avanti.
In mezzo al campo Cataldi agirà da regista, affiancato da Dele-Bashiru e Taylor. Da valutare Basic, non ancora al meglio. In attacco tridente composto da Isaksen, Maldini e Noslin. Il capitano Zaccagni punta almeno alla panchina.
Il Cagliari di Pisacane
Il Cagliari di Pisacane si schiera con il 3-5-2: Caprile tra i pali; difesa con Zappa, Mina e Ze Pedro; in mediana Adopo, Gaetano e Mazzitelli. Davanti coppia formata da Kilicsoy ed Esposito.
Cagliari-Lazio, le probabili formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. All.: Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Basic, Belahyane, Przyborek, Zaccagni, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
Sfida intensa e fisica, in un ambiente caldo. La Lazio cerca continuità in Serie A, il Cagliari punti salvezza. Le scelte sono fatte, ora parla il campo.